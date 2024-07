Glow News – Vidente diz se filha de Virginia e Zé Felipe tem mediunidade após criança citar tio falecido

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 18/07/2024 - 15:55 Para compartilhar:

O cantor Zé Felipe contou nos Stories do Instagram da esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, na quarta-feira, 17, que a filha mais velha do casal, Maria Alice, de 3 anos, citou o “tio Leandro” numa conversa com ele. O saudoso Leandro, que seria tio-avô da pequena, morreu em 1998 em decorrência de um câncer de pulmão agressivo.

“Estava arrumando mala, e a Maria Alice deitou na cama comigo. Nós conversando brincando, e ela olhou para o lado e falou assim: ‘Não é, tio Leandro?’. Que é isso, menina, sai fora. Larguei ela lá, fiquei com medo”, disse Zé Felipe nas redes sociais.

Filha de Virginia e Zé Felipe tem mediunidade?

Procurado pelo Glow News, o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, disse se Maria Alice, de 3 anos de idade, tem mediunidade após citar o tio falecido.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.