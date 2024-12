Glow News – Tiago Leifert rompe o silêncio e fala pela primeira vez sobre ida para o SBT

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 09/12/2024 - 17:55 Para compartilhar:

Após o F5 noticiar uma possível contratação de Tiago Leifert no SBT, o jornalista decidiu quebrar o silêncio sobre o assunto. Em live realizada em seu canal no YouTube, ele respondeu os comentários do chat ao vivo, que diziam sobre uma ida dele para a emissora da família Abravanel.

O apresentador falou que, ainda que qualquer coisa que aconteça em breve, ele continuará no YouTube. Então, sua contratação e volta a TV, através do SBT, parece estar próxima.

”Qualquer coisa que aconteça na minha vida daqui pra frente, se acontecer, a minha prioridade é estar aqui com vocês. É nunca mais perder isso aqui. Nunca mais. Perder a oportunidade de falar ao vivo, poder me defender às vezes ao vivo, poder conversar com vocês, isso aqui é prioridade’‘, declarou Leifert.

