Glow News – Terceira filha e guerra familiar: como está a relação de Neymar e Bruna Biancardi

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 23/07/2024 - 17:47 Para compartilhar:

Na última sexta-feira, 19, Neymar assumiu publicamente sua terceira filha, Helena, fruto da breve relação com a modelo Amanda Kimberlly. Por meio dos stories do Instagram, o jogador compartilhou fotos do dia do nascimento da herdeira, que veio ao mundo no começo do mês de julho.

O Glow News faz um resumão e conta como está a relação de Neymar com Bruna Biancardi, sua atual namorada, após o nascimento da terceira filha do camisa 10 da seleção brasileira.

O relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi continua intacto mesmo após o nascimento de Helena. Na tarde desta terça-feira, 23, os pais de Mavie mostraram que estão juntos em Riad, na Arábia Saudita.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.