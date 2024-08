Glow News – Silvio Santos: como lidar com o luto da partida de quem amamos? Especialista explica

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 19/08/2024 - 17:44 Para compartilhar:

A notícia da morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, que faleceu no último sábado, 17, vítima de uma broncopneumonia, causada por uma infecção pelo vírus da Influenza (H1N1), deixou familiares, amigos, funcionários e o grande público órfãos do talento e carisma do maior comunicador da televisão brasileira.

Como lidar com o luto da partida de quem amamos?

“Lidar com o luto é um processo complexo e pessoal, que exige tempo, paciência e um ambiente seguro para a cura. Durante esse período, é importante reconhecer e aceitar as emoções, se permitindo sentir a dor da perda. Assim como a música, que pode servir como um refúgio para as emoções mais profundas, enfrentar o luto envolve encontrar maneiras saudáveis de expressar e processar os sentimentos”, explica o psicólogo Alexander Bez ao Glow News.

