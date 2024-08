Glow News – ‘Sigo acreditando que tudo dará certo’: conheça doença crônica que acomete Kelly Key

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 13/08/2024 - 16:31 Para compartilhar:

No último final de semana, Kelly Key, 41 anos, compartilhou nas redes sociais detalhes sobre seu tratamento para psoríase, doença autoinflamatória crônica que provoca lesões descamativas na pele. Na ocasião, a cantora revelou que precisou mudar de medicação há um mês, após a terapia anterior ter causado problemas no fígado.

“No mês passado, fiz a primeira dose do imunológico. Comecei meu tratamento há alguns anos com cremes. Depois, corticoides. Por falta de sucesso, também utilizei metatrexato por três anos. Mas, no início deste ano, apesar de nos últimos três anos ter me dado super bem como o MTX, tive uma reação à medicação no fígado. Tipo uma toxicidade”, contou a famosa.

Em conversa com o Glow News, o Dr. Matheus Rodrigues, mestre em medicina estética do Instituto Rana Saleh, explicou tudo sobre a psoríase.

