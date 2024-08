Glow News – Sem previsão de alta e infecção bacteriana: saiba tudo sobre o estado de saúde de Silvio Santos

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 09/08/2024 - 14:18 Para compartilhar:

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde quinta-feira, 1º de agosto. Assim que foi noticiada a internação do dono do SBT, muita coisa foi falada sobre o quatro clínico dele. O Glow News faz um resumo e te conta tudo.

Infecção bacteriana

Segundo o portal F5, da “Folha de S. Paulo”, Silvio Santos está com uma infecção bacteriana no organismo.

Estado preocupante

Na última sexta-feira, 2, fontes do jornal “O Globo” afirmaram que o estado de saúde do comunicador vem preocupando os médicos.

