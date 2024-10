Glow News – Saída de William Bonner do ‘JN’ provoca dança das cadeiras na Globo e até ‘saída’ de importante diretor

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 21/10/2024 - 14:05 Para compartilhar:

No começo de setembro, já havia contado para vocês com exclusividade, aqui, no Glow News que a movimentação de Ticiane Pinheiro nos bastidores rumo à Globo e a decisão de deixar o programa Hoje em Dia da Record tinham a ver com os planos de mudança dela e da família para o Rio de Janeiro por conta de César Tralli.

Tralli tem grandes chances de ser escolhido como o substituto de William Bonner e ter a família perto é algo que ele considera fundamental. No último fim de semana, o jornalista Flavio Ricco deu que é certo o âncora do Jornal Hoje ocupará o posto no Jornal Nacional, mas minhas fontes continuam garantindo que Marcio Bonfim ainda está no páreo pela vaga. O carisma, a competência e bom relacionamento com seus superiores são pontos fortes do comandante NE2. Uma ala ainda argumenta que seria uma grande conquista ter um homem negro como âncora do principal telejornal do país.

