Glow News – Saiba tudo sobre o retiro de Angélica com guru famoso

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 08/11/2024 - 17:14

Angélica passou a última semana isolada em um retiro com o famoso guru Joe Dispenza, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 7, a apresentadora compartilhou brevemente sobre a experiência e contou sobre seu processo de reconexão.

“Fiz um retiro de 7 dias com o Joe Dispenza, e foi uma verdadeira reconexão. Meditar, respirar, e me permitir desacelerar me lembraram o quanto é essencial cuidar da mente e do corpo. Essa pausa foi necessária pra voltar ao meu eixo, me sentir presente e encontrar o equilíbrio que tantas vezes deixamos de lado no meio da agitação.”, escreveu ela em seu perfil no Instagram.

O Dr. Joe Dispenza é famoso no mundo das celebridades. Formado em bioquímica e especialista em neurociência e quiropraxia, ele ganhou destaque com seus livros, os best-sellers ‘Como se tornar sobrenatural’, ‘Você é o Placebo’ e ‘Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo’. Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.