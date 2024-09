Glow News – Saiba todas as novidades de ‘A Fazenda 16’

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 12/09/2024 - 18:10 Para compartilhar:

Agora é contagem regressiva! ‘A Fazenda 16’ (Record) começa em menos de uma semana e, em coletiva de imprensa, a produção do programa contou todas as novidades sobre a nova temporada do reality rural.

Este ano, ‘A Fazenda’ terá 28 participantes, dos quais 20 já vão direto para a sede e oito ficarão no paiol para disputar a preferência do público. Quatro participantes serão escolhidos por votação popular para se juntar aos demais na sede do programa.

