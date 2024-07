Glow News – Saiba o valor da herança deixada por Marília Mendonça; cantora faria 29 anos nesta segunda

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 22/07/2024 - 18:34 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, 22, Marília Mendonça completaria 29 anos de idade se estivesse viva. A cantora, que era considerada um dos maiores fenômenos do sertanejo no Brasil, morreu no dia 5 de novembro de 2021, vítima um acidente aéreo em Minas Gerais.

Mesmo após quase três anos de sua morte, Marília segue sendo uma das artistas mais influentes na indústria fonográfica brasileira, com músicas que estão entre as mais ouvidas em plataformas de streaming na internet.

Qual o valor da herança deixada por Marília Mendonça?

Com uma carreira de sucesso, Marília Mendonça acumulou uma fortuna milionária. Segundo boatos, Marília Mendonça teria deixado uma herança que pode chegar ao valor de R$ 500 milhões. Em 2022, a coluna de Leo Dias revelou que sertaneja só havia deixado seis imóveis, em Goiânia, avaliados em R$ 8 milhões. Pelo menos, isso é o que a própria artista declarou à Receita Federal.

