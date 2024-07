Glow News – Saiba o que é a Síndrome de Patau, doença que acometeu filho de Zé Vaqueiro

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 09/07/2024 - 13:57 Para compartilhar:

Um notícia triste chegou para Zé Vaqueiro e sua família na madrugada desta terça-feira, 9. O filho do cantor com Ingra Soares, Arthur, morreu após ficar 11 meses internado, portador da Síndrome de Patau ou Trissomia 13. A doença causa diversas malformações congênitas e afeta cerca de 1 em cada 5.000 recém-nascidos, sendo considerada rara.

Por conta da síndrome, Arthur foi imediatamente internado na UTI após o seu nascimento no dia 24 de julho do ano passado. Desde então, Zé Vaqueiro e Ingra comemoraram o ‘mesversário’ do filho todos os meses.

O que é a Síndrome de Patau?

A doença trata-se de uma trissomia, ou seja, aumento de um cromossomo. Neste caso, os bebês acometidos nascem com um cromossomo 13 a mais e costumam apresentar problemas de crescimento já no útero. Em geral, as crianças nascem com baixo peso e podem ter problemas cardíacos e microcefalia (quando a cabeça do bebê é significativamente menor que o esperado, muitas vezes devido ao desenvolvimento anormal do cérebro).

