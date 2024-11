Glow News – Saiba novos detalhes da suposta nova gravidez de Bruna Biancardi e Neymar

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 14/11/2024 - 16:27 Para compartilhar:

Recentemente começaram a circular rumores de que Neymar vai ser pai pela quarta vez. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, amigos próximos ao atleta falaram que ele e Bruna Biancardi nunca estiverem tão juntos e que o atleta virou um “homem de família”.

Neymar tem três filhos e estaria pensando em ter mais um herdeiro com Bruna, com quem já tem Mavie, de um ano. As informações firam divulgadas pela colunista Keila Jimenez.

Já a colunista Fábia Oliveira afirmou que, se depender do casal, realmente vem aí mais uma criança. Fontes da colunista disseram que, na casa do jogador é falado que “Ah, Neymar vai ser papai de novo. Vem aí mais um herdeiro”.

