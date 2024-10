Glow News – Quem era Liam Payne, ex-One Direction, que morreu aos 31 anos na Argentina

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 16/10/2024 - 19:19 Para compartilhar:

Luto na música! O cantor e compositor britânico Liam Payne, ex-integrante do One Direction, de 31 anos, foi encontrado morto no hotel Casa Sur, localizado na cidade de Buenos Aires, na Argentina, nesta quarta-feira, 16.

Segundo informações da imprensa do país, Liam caiu do terceiro anda do hotel Casa Sur, na capital argentina. As autoridades confirmaram a morte ao La Nación.

Quem era Liam Payne?

Liam James Payne, que era conhecido como Liam Payne, nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, Reino Unido. A ascensão do cantor na indústria musical aconteceu em 2010, após sua passagem pelo show de talentos The X Factor, uma das juradas do programa, Nicole Scherzinger, sugeriu que ele formasse uma banda. Daí surgiu o famoso grupo One Direction, formado por Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson.