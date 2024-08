Glow News – Quem é Silvio Guindane, ator global que foi internado às pressas no Rio de Janeiro

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 02/08/2024 - 18:29 Para compartilhar:

O ator Silvio Guindane, de 40 anos, foi internado às pressas na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. O artista se encontra no CTI (Centro de Terapia Intensiva), na unidade de saúde. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Até o fechamento desta nota, ainda não houve mais atualizações sobre o estado de saúde de Silvio Guindane.

Quem Silvio Guindane?

Silvio Guindane é um artista versátil que realiza trabalhos no cinema, no teatro e na televisão como diretor, dramaturgo e ator. Nascido no Rio de Janeiro, sua primeira aparição no cinema foi em 1996 em “Como Nascem os Anjos”. Este trabalho lhe rendeu vários prêmios, dentre eles, um Kikito no Festival de Gramado e um Troféu Candango no Festival de Brasília.

Leia mais no Glow News, parceiro do site IstoÉ.