Glow News – Quem é Akala, rapper apontado como novo namorado de Angelina Jolie

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 21/10/2024 - 18:18 Para compartilhar:

Novo amor? Parece que a fila amorosa andou para Angelina Jolie, 49 anos, após a separação de Brad Pitt. Segundo a revista People, a atriz estaria namorando o rapper britânico Akala, 40. O casal já foi visto junto em diversos momentos, inclusive em Londres, na última sexta-feira, 18.

Ainda de acordo com fontes do veículo, Jolie e Akala se aproximaram com base em sua paixão por causas sociais. Os dois são amigos “há muitos anos” e já colaboraram diversas vezes em projetos humanitários. No entanto, rumores apontam que eles são um casal, especialmente após serem vistos saindo de seu hotel em Veneza, em agosto.

Quem é Akala?

Nascido em West Sussex, na Inglaterra, Akala é rapper, jornalista, ativista e poeta. Ele começou sua carreira musical em 2004, lançando sua primeira mixtape, “The War Mixtape”, e continuou na música até seu quarto álbum, “The Thieves Banquet”, em 2012.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.