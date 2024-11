Glow News – Portiolli supera Huck, reacende rivalidade aos domingos e Globo arma plano

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 12/11/2024 - 15:58 Para compartilhar:

Com a estreia do “Tamanho Família” no último domingo, dia 10, o “Domingão” de Luciano Huck acabou enfrentando uma situação inesperada ao ficar atrás do “Domingo Legal” de Celso Portiolli, por alguns minutos.

Desde a saída de Eliana, o programa de Portiolli ganhou mais tempo de duração e tem conseguido mostrar fôlego na disputa dominical. Uma fonte, inclusive, me revelou que o resultado do último fim de semana acendeu um alerta na equipe de Huck, levantando questionamentos sobre a força do formato do “Tamanho Família”. Alguns integrantes da produção acreditam que o quadro, após várias temporadas comandadas por Márcio Garcia, pode estar desgastado. Alguns ajustes já estão sendo considerados: o ritmo do quadro deverá ser acelerado com um ritmo mais focado no game e menos em emoção e, se não reagir, até o tempo de exibição deverá ser reduzido.

