Glow News – ‘Pode fazer novas sessões de quimioterapia’, diz médica após Preta Gil retomar tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil, 50 anos, revelou que irá retomar o tratamento contra o câncer. Na quinta-feira, 22, por meio das suas redes sociais, a filha de Gilberto Gil contou que a decisão dos médicos aconteceu após realizar alguns exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em janeiro de 2022, Preta foi diagnosticada com um tumor no intestino, se tratando contra a doença por um ano.

“Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante”, explicou a artista no Instagram.

O Glow News conversou com a Dra. Mariana Bruno Siqueira, oncologista do hospital D’Or, que explicou um pouco sobre o câncer de Preta Gil e a possível causa da cantora ter retomado o tratamento oncológico.

