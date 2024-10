Glow News – ‘Pode estar ligado aos traumas’, diz psicólogo após Justin Bieber se isolar e causar preocupação

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 15/10/2024 - 15:48 Para compartilhar:

O cantor Justin Bieber, 30 anos, resolveu se distanciar de alguns familiares e amigos de longa data. Segundo o Page Six, o artista, que recentemente se tornou pai, vem gerando preocupação entre as pessoas próximas, que têm percebido seu afastamento, explicando que ele tem sido “assombrado por fantasmas do passado”.

Vale lembrar que Bieber já falou abertamente sobre seus problemas relacionados a vícios e à saúde mental em diversas entrevistas. Ele revelou ter usado substâncias como Xanax para lidar com a vergonha de seu comportamento juvenil. A repercussão de sua relação com Sean “Diddy” Combs, que atualmente está preso e enfrenta acusações de crimes graves, estaria sendo o principal problema no momento, devido à circulação de vídeos polêmicos de quando Bieber ainda era adolescente.

