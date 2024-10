Glow News – Plásticas precoces, doença e sucesso nas redes sociais: a exposição da nora de Angélica e Luciano Huck

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 09/10/2024 - 18:07 Para compartilhar:

Eduarda Guerra, de 16 anos, namorada de Benício Huck, também de 16, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, foi bastante comentada desde o festival Rock in Rio, que aconteceu no mês passado, após a jovem revelar nas redes sociais que tem um tumor há anos. Ela voltou a ter seu nome exposto na mídia.

“Só para avisar o que eu vim fazer nessa clínica. Para quem não sabe, tenho um tumor que é benigno há muito tempo. O tumor chama osteocondroma, eu tenho um no joelho esquerdo e eu descobri ele bem novinha, nunca tive problema com dor nem nada do tipo, mas de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele”, contou nos Stories do Instagram.

“Recentemente, estou sentindo dor e estou fazendo exames para acompanhar e ver se terá a necessidade de eu fazer uma cirurgia para remover ele. É isso. Estou fazendo os exames e espero que dê tudo certo”, completou.

