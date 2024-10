Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 21/10/2024 - 18:57 Para compartilhar:

Na noite do último sábado, 19, a ex-BBB 14 Letícia Santiago usou suas redes sociais para contar que foi internada no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, e que iria passar por uma cirurgia de emergência após ter sido diagnosticada com osteomielite, uma infecção nos ossos que causa fortes dores.

“Fui internada aqui no Hospital Mater Dei, sob os cuidados constantes de uma equipe maravilhosa. Estou muito segura de estar aqui e descobriram uma inflamação óssea. Vou passar por uma cirurgia. Peço a oração de todo mundo, mas tenho certeza de que tudo vai correr bem”, disse Letícia nos Stories do Instagram. Para entender o diagnóstico que levou a ex-BBB Letícia Santiago a passar por cirurgia de emergência, o Glow News procurou o Dr. Marco Aurélio Silvério Neves, ortopedista e traumatologista especializado em cirurgias de próteses de quadril e joelho, que explicou tudo sobre a osteomielite.