Glow News – Nutrólogo diz o que Yasmin Brunet pode ter feito para transformar o corpo em dois meses

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 15/08/2024 - 16:27 Para compartilhar:

Recentemente, Yasmin Brunet, de 35 anos, usou as redes sociais para mostrar o antes e depois de seu corpo após dois meses de disciplina. Em tratamento contra o lipedema [doença vascular crônica, de origem hormonal, que acomete principalmente as mulheres], a ex-BBB tem compartilhado as mudanças que fez em seu estilo de vida para evitar a lipoaspiração, um dos tratamentos possíveis para a condição.

“Cortei glúten totalmente, diminuí lactose, estou comendo mais saudável, fazendo exercícios diariamente e tomando vitaminas para desinflamar o lipedema”, contou Yasmin, nos Stories do Instagram.

À reportagem do Glow News, o Dr. Neto Borghi, nutrólogo da Clínica Soul Nutro e especialista em emagrecimento, analisou a mudança do corpo de Yasmin Brunet.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.