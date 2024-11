Glow News – Neymar Pai faz revelação sobre seu relacionamento com o filho e Rafaella Santos

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 26/11/2024 - 19:15 Para compartilhar:

Neymar Pai expôs detalhes de sua relação com os dois filhos, o jogador de futebol Neymar Jr. e a influenciadora Rafaella Santos. Em participação no Round Cast, ele revelou qual dos herdeiros dá mais trabalho. Os dois são frutos do casamento do empresário com Nadine Gonçalves, de quem se separou em 2016 após 25 anos de união.

grande. Muita gente diz: ‘Seus filhos são abençoados’. Eu respondo: ‘Não, meus filhos são uma bênção. Não só para mim, mas para os amigos’. Tenho uma filha – e ela vai ouvir isso – que dá mais trabalho que meu filho. Olha, vou te contar (risos)”, declarou Neymar Pai.

“Ainda bem que eu ajudo a cuidar dele”, brincou o ex-jogador Falcão, apresentador do podcast. “Precisa ajudar mais”, disparou. Desde 2006, o empresário é responsável pelo gerenciamento da imagem do filho por meio de sua empresa, da qual o craque é cliente. Como empresário, ele destacou que o filho atualmente tem controle total sobre sua carreira e plena liberdade para tomar decisões.

