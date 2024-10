Glow News – Neymar e Bruna Biancardi: o homem que traiu várias vezes pode mudar?

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 08/10/2024 - 17:13 Para compartilhar:

Um novo homem? Parece que a chegada de Mavie, que completou 1 aninho de vida no último domingo, 6, uniu seus pais, Neymar e Bruna Biancardi, de vez. O jogador, que sempre teve fama de “mulherengo”, “festeiro” e “grudado em seus amigos”, os famosos “parças”, agora está super família e compartilha nas redes sociais momentos especiais ao lado da filha e de Biancardi.

A nova fase de Neymar tem mostrado que ele está mais “tranquilo” e busca equilibrar a carreira no futebol com a vida pessoal, após uma sequência de polêmicas e traições.

Neymar e Bruna Biancardi, que estão juntos desde 2021, entre idas e vindas, resolveram dar uma nova chance ao amor em julho, após a influenciadora perdoar mais uma traição pública do amado. Um mês antes, havia vazado um vídeo de um encontro íntimo dele com a atual criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos, em São Paulo, na véspera do Dia dos Namorados.

