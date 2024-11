Glow News – Nem Xuxa, nem Galisteu: saiba tudo sobre o único casamento de Ayrton Senna

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 25/11/2024 - 18:22 Para compartilhar:

Xuxa e Adriane Galisteu tiveram relacionamentos públicos com Ayrton Senna, mas antes delas, o piloto foi casado com Lilian Vasconcellos, uma “paixão da infância”, antes de se destacar na Fórmula 1. O relacionamento foi retratado na série “Senna“, da Netflix.

A união foi oficializada em 1981, antes de Ayrton Senna, interpretado por Gabriel Leone, disputar a Fórmula Ford na Europa, a primeira temporada do brasileiro fora do país.

O casal morou no Reino Unido por oito meses, mas Lílian, vivida por Alice Wegmann, não se adaptou à vida longe de casa. “Chega um momento em que ela não quer mais viver essa vida no frio, comendo aquela comida, estando com aquelas pessoas. Não é a casa dela, e isso faz eles optarem pela separação de forma conjunta.”, explicou Alice em entrevista ao UOL Splash.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.