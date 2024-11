Glow News – Motivo do fim do namoro de Rafa Kalimann e Allan Souza Lima vem à tona

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 28/11/2024 - 17:38 Para compartilhar:

O relacionamento de Rafa Kalimann e Allan Souza Lima chegou ao fim, segundo a jornalista Fábia Oliveira. A atriz continua seguindo o produtor, mas tirou as fotos com ele das redes sociais. Já Allan, mantém as fotos românticas com Rafa no seu perfil do Instagram.

A assessoria da atriz, em resposta a jornalista, disse que não iria comentar a situação. Ou seja, não confirmaram mas também não negaram. A informação foi anunciada no último domingo, 24, e depois de um dia, o jornalista Léo Dias revelou que o cantor Nathanzinho também estava solteiro, acabando o namoro de três anos com Layla Samille.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.