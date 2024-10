Glow News – Médico faz alerta sobre infecção pulmonar que matou famosos nos últimos meses; entenda

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 15/10/2024 - 17:44 Para compartilhar:

Nos últimos meses, três grandes artistas deixaram o público órfão de seus talentos e arte. O que chamou a atenção é que todos foram acometidos por uma pneumonia, um tipo de inflamação que afeta os pulmões e que, geralmente, está relacionada a uma infecção. Na manhã do dia 24 de setembro, o ator, diretor e produtor teatral Roberto Frota morreu, aos 85 anos, no Rio de Janeiro, cidade onde morava. O veterano, que enfrentava um câncer de pulmão há mais de um ano, não resistiu a uma pneumonia.

Já no dia 3 de outubro, o jornalista, apresentador e locutor Cid Moreira faleceu aos 97 anos. O veterano estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde tratava uma pneumonia e morreu de falência múltipla de órgãos.

E, por fim, no último sábado, dia 12, o humorista Ary Toledo morreu, aos 87 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 2 de outubro no Hospital Sírio-Libanês em decorrência de pneumonia, informou a instituição.

