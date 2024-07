Glow News – Médico e low profile: conheça ‘bonitão’ apontado como novo affair de Sandy

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 30/07/2024 - 18:05 Para compartilhar:

Parece que a fila amorosa andou para Sandy. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, a cantora estaria vivendo um romance com o médico Pedro Andrade, dez meses após o fim do seu casamento de 15 anos com o músico Lucas Lima, que foi anunciado pelo ex-casal em setembro do ano passado.

Procurado pela colunista, Pedro chegou a retornar as mensagens, mas parou de responder ao ser questionado sobre o romance. A assessoria de Sandy não respondeu o contato.

O Glow News foi procurar saber mais sobre o suposto novo amor da cantora Sandy e te conta tudo.

Pedro Andrade é formado na Universidade Cidade de São Paulo e doutorando em Genômica pela USP. Além disso, o profissional ainda é pós-graduado em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva, e coordenador de Pós Graduação em Medicina de Precisão.

