Glow News – Médica explica quadros clínicos que causaram a morte de Cid Moreira; entenda

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 03/10/2024 - 16:17 Para compartilhar:

A morte do jornalista, apresentador e locutor Cid Moreira, que ocorreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, está sendo um dos assuntos mais comentados do dia. O veterano estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde tratava uma pneumonia e faleceu em decorrência de falência múltipla de órgãos.

Cid Moreira também enfrentava dificuldades no funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em sua casa, com o auxílio de uma equipe médica.

Para entender o quadro que levou à morte de Cid Moreira, a reportagem do Glow News conversou com a Dra. Nicole Queiroz, médica clínica e cardiologista, que explicou as doenças que acometeram o consagrado comunicador.

