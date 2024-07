Glow News – Mavie e Helena, filhas de Neymar, podem ter o mesmo problema de saúde; entenda

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 29/07/2024 - 15:42 Para compartilhar:

Helena, filha de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly, que veio ao mundo no começo do mês de julho, pode ter o mesmo problema de saúde da irmãzinha, Mavie, de 9 meses, que é filha do jogador com a influenciadora Bruna Biancardi.

Após serem divulgadas fotos do batizado de Mavie, que aconteceu no dia 8 de junho, alguns internautas voltaram a questionar um possível problema na herdeira de Neymar, que sempre aparece com a língua para fora. Os comentários sobre a criança foram feitos em páginas de fãs dedicadas a Bruna Biancardi no Instagram.

Os usuários apontaram que Mavie teria um problema na boca: “Ela está sempre com a línguinha pra fora, isso não pode ser normal”, disse uma seguidora. “Toda vez essa criança com a língua de fora, alguma coisa tem”, reagiu outra.

