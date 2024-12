Glow News – Marido de Galisteu se posiciona após publicação da apresentadora sobre Ayrton Senna

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 03/12/2024 - 16:13 Para compartilhar:

Adriane Galisteu viu seu nome repercutir na web após o lançamento de Senna: O Brasileiro, O Herói, o Campeão, documentário que teve sua estreia na última sexta-feira, 29, na Netflix.

Com a repercussão em volta do namoro dela com o piloto da Fórmula 1, a apresentadora compartilhou uma foto da época em que se relacionaram. A imagem – uma foto de Galisteu e Senna abraçados – chegou a ser republicada pelo empresário Alexandre Iodice, que é marido dela.

“A história do Ayrton é muito maior que a minha relação com ele”, disse ela na publicação. O empresário se declarou para a esposa ao compartilhar o registro. “Acima de tudo, respeito e admiração por você e pela sua história de vida”, afirmou.

