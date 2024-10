Glow News – Mansão mais cara do RJ e bens luxuosos: saiba de onde vem a fortuna de Marcio Garcia

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 09/10/2024 - 14:08 Para compartilhar:

Na terça-feira, 8, o apresentador Márcio Garcia, 54 anos, deixou muita gente abismada após colocar à venda sua mansão localizada no Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro, que pode ser adquirida por US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 250 milhões. Garcia anunciou a venda da casa nas redes sociais do presidente da Piquet Realty, Cristiano Piquet, responsável pelas negociações.

A residência do artista desbanca em pelo menos R$ 30 milhões a propriedade anteriormente considerada a mais cara do Brasil: a casa de 2,5 mil metros quadrados, vendida em julho no Jardim Pernambuco, área nobre do Leblon.

Cristiano Piquet detalhou o imóvel do artista, apontando todas as particularidades, que foi construído em uma área de sustentabilidade de mais de 6.000 m², com vista para o mar e para a Pedra da Gávea, onde as pessoas costumam fazer saltos de asa delta.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.