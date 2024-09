Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 14/09/2024 - 14:20 Para compartilhar:

Gabriela Gaspar, mãe de Jazmin Zoé, suposta quarta filha de Neymar, foi às redes sociais manifestar seu descontentamento com a demora no processo do teste de DNA para comprovar a paternidade de sua filha.

"Como muitas pessoas, Jazmin e eu estamos aguardando a decisão do tribunal sobre o teste de DNA. Infelizmente, não pensei que duraria tanto tempo. Seria mais rápido de fosse no Brasil. Infelizmente, não consigo resolver isso", desabafou a modelo.