Glow News – Em meio a polêmicas, Bia Miranda corre risco de perder a guarda do filho? Advogado explica

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 02/10/2024 - 12:43 Para compartilhar:

Gato Preto revelou, através das redes sociais, que Bia Miranda teria feito um aborto nesta quarta-feira, 02. Ela anunciou a gravidez na noite de domingo, 29, no mesmo dia em que os dois terminaram o relacionamento de pouco mais de um mês. A ex-Fazenda já é mãe de Kaleb, de quase quatro meses, fruto de seu antigo namoro com o DJ Buarque. Em live com Matheus Baldi, do Glow News, o Dr. Francisco Gomes explicou se ela pode perder a guarda de seu filho com o músico após tantas polêmicas.

“A Justiça da família preza sempre pelo o que é melhor para a criança. A Bia Miranda, quando se separou do DJ, fez um acordo em que eles assinaram uma guarda compartilhada. Primeiro, ele teria que pedir a exclusão da guarda dela em que ficasse só para ele. Eu ainda não o vi se manifestar nesse sentido, mas se ele pedir, o juiz vai levar em consideração o que é melhor para criança”, começou o advogado.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.