Glow News – Liam Payne: saiba valor da fortuna do ex-integrante do One Direction, que morreu aos 31 anos

Liam Payne, cantor e compositor britânico ex-integrante do One Direction, de 31 anos, que foi encontrado morto no hotel Casa Sur, localizado na cidade de Buenos Aires, na Argentina, vai deixar uma fortuna milionária para o seu único filho: Bear, de 7 anos, fruto do relacionamento de Payne com a cantora britânica Cheryl Cole.

“Minha vida agora é ele, e meu dinheiro é dele”, disse Payne em participação no podcast Impaulsive, em 2022, falando sobre Bear herdar todos os seus bens. “Tenho várias empresas que estão operantes, e que ele poderá administrá-las, se quiser. Se quiser, ele também pode pedir que outras pessoas as administrem. Será uma escolha dele. Só que vai levar bastante tempo, pois ele só tem 5 anos agora”.

O site “SkyNews” estima que fortuna de cantor seja de 56 milhões de libras esterlinas (quase R$ 415 milhões). O patrimônio conta com investimentos, dinheiro arrecadado em turnês com a banda One Direction, empresas na área de imóveis e da música, sua carreira solo e campanhas publicitárias – ele foi garoto propaganda da marca Hugo Boss entre 2019 e 2020.

