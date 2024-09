Glow News – Jojo Todynho já tinha dado indícios de seu posicionamento político

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 16/09/2024 - 14:30 Para compartilhar:

Durante live realizada neste domingo, 15, em seu perfil no Instagram, Jojo Todynho assumiu o seu posicionamento político e expressou indignação com as críticas que vêm recebendo.

Após posar ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a funkeira se descreveu como uma “mulher preta de direita” e ainda afirmou que não se importa com a opinião dos seguidores.

A reportagem do Glow News relembra que Jojo Todynho já tinha dado indícios de seu posicionamento político.

