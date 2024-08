Glow News – Internado, Silvio Santos tem infecção bacteriana, diz jornal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 19:36 Para compartilhar:

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última quinta-feira, 1, Silvio Santos, 93 anos, teria contraído uma infecção bacteriana, de acordo com informações do portal F5, da “Folha de S.Paulo”, divulgadas na tarde desta terça-feira, 6.

Segundo o site, o apresentador estava em casa se recuperando de um quadro de H1N1. Porém, na quarta-feira, 31, à noite, ele teria reclamado de cansaço e os médicos decidiram fazer mais exames no dia seguinte, quando descobriram a bactéria e deram início ao tratamento.

Ainda de acordo com informações do F5, Silvio Santos só apresentou melhoras no domingo, 4, quando um dos antibióticos testados começou a surtir efeito.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.