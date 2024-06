Glow News: internada às pressas, Cariúcha falou sobre problema de saúde em entrevista; veja vídeo

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 21/06/2024 - 11:53 Para compartilhar:

Na noite de quinta-feira, 20, a apresentadora Cariúcha, de 39 anos, foi internada às pressas após sofrer uma hemorragia, com isso, precisou fazer a intervenção cirúrgica no Hospital São Luiz, em São Paulo.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Cariúcha teria tido uma hemorragia acompanhada de dor abdominal e sido socorrida pelo assessor Irinaldo Oliver. Na madrugada desta sexta-feira, 21, ela ainda teria passado por uma cirurgia de emergência.

Cariúcha falou sobre problema de saúde em entrevista

Ao participar do IstoÉ Gente Entrevista, apresentado por Letícia Sena, em abril deste ano, a cantora e ex-Fazenda falou sobre a felicidade em assinar contrato fixo com o SBT e integrar o time de apresentadores do programa ‘Fofocalizando’. Na ocasião, ela ainda deu mais detalhes sobre um problema de saúde que enfrenta há anos: o diagnóstico de miomas no útero.

