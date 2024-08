Glow News – Infecção bacteriana: médico explica causa da internação de Silvio Santos

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 07/08/2024 - 17:20 Para compartilhar:

Silvio Santos, 93 anos, que segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde a última quinta-feira, 1º, teve seu estado de saúde revelado. Segundo o portal F5, da “Folha de S.Paulo”, o dono do SBT está com uma infecção bacteriana no organismo.

O veículo ainda afirmou que uma das medicações utilizadas começou a fazer efeito no último domingo, 04, e Silvio teria apresentado uma melhora, mas ainda sem previsão de alta.

Infecção bacteriana

Para saber mais sobre o diagnóstico que causou a internação de Silvio Santos, o Glow News procurou o Dr. Tiago Galan de França, que é Infectologista do Hospital Santa Clara, que explicou o quadro do maior comunicador do Brasil.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.