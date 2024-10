Glow News – Hipertensão arterial: entenda diagnóstico que fez Silvero Pereira fazer mudanças em sua rotina

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 08/10/2024 - 13:30 Para compartilhar:

No último domingo, 6, o ator Silvero Pereira, 42 anos, usou as redes sociais para contar que fez uma verdadeira mudança em sua rotina após receber o diagnóstico de hipertensão arterial. Em um vídeo publicado no Instagram, ele disse que vai fazer uma reeducação alimentar, além de incluir exercícios físicos em sua rotina. Silvero ainda revelou que precisa eliminar quatro quilos em 20 dias, focando na saúde, e não na estética.

“É fato que não existe um corpo ideal; o importante é você se sentir à vontade consigo mesmo e, principalmente, cuidar da sua saúde. Em 2017, eu fiz uma reeducação alimentar e, por meio de exercícios, consegui chegar nesse corpo”, narrou ele, enquanto mostrava cliques antigos de quando tinha o abdômen sarado.

Para entender o diagnóstico que levou Silvero Pereira a fazer mudanças em sua rotina, a reportagem do Glow News procurou o Dr. Elcio Pires Junior, cirurgião cardiovascular e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que explicou tudo sobre hipertensão arterial.