Glow News – Helena, filha recém-nascida de Neymar, ganha ‘benefício de luxo’ inusitado

Helena, filha caçula de Neymar, acabou de completar três meses de vida e já possui o próprio passaporte. A notícia foi compartilhada por Nat Carvalho, amiga da mãe da bebê, Amanda Kimberlly, que postou o momento fofo de Helena com o passaporte em mãos nas redes sociais.

Nas imagens publicadas por Nat Carvalho quando visitou a herdeira do craque, Helena segurava uma mini bolsa com o documento. “Gente! A cara, o documento, a bolsa, tudo nela. Dona Helena já está apta para viagens com a tia (de preferência internacionais). Vocês têm noção disso?”, escreveu. “Deixa que eu levo na minha bolsinha titia. Eu passo mal!”, brincou em outro clique.

