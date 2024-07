Glow News – Gretchen surge com olhos inchados e revela nova plástica; conheça procedimento

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 30/07/2024 - 19:23 Para compartilhar:

A cantora Gretchen, de 65 anos, se rendeu a mais uma cirurgia plástica. No último fim de semana, a Rainha do Bumbum compartilhou uma foto nas redes sociais com os olhos inchados e avermelhados. Na ocasião, a artista explicou que realizou uma blefaroplastia, procedimento estético para remover o excesso de pele da região das pálpebras.

“Estou muito feliz com o resultado. Ainda estou inchada, estou no segundo dia de operada. Operei no sábado. está vermelhinho, mas já estou muito bem. Não tenho dor. Eu sei que o resultado vai ficar incrível. Está com pontos. Parece que coloquei um delineador à lá Jade, mas é isso, fica um pouquinho inchado”, afirmou Gretchen em seu perfil no Instagram.

Ao Glow News, o cirurgião plástico Dr. Carlos Tagliari deu mais detalhes sobre o procedimento estético realizado por Gretchen.

