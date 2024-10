Glow News – Gravidez depois dos 40: médico diz se Sabrina Sato pode correr algum risco em sua gestação

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 17/10/2024 - 10:55 Para compartilhar:

Bebê a bordo! Sabrina Sato, 43 anos, e o ator Nicolas Prattes, 27, estão esperando o primeiro filho juntos, segundo informação dada pela apresentadora ao portal Leo Dias. Sabrina está grávida de dois meses.

O casal assumiu o relacionamento no carnaval deste ano, após semanas de especulações.

Vale lembrar que Sabrina Sato já é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle.

Com a notícia de que Sabrina Sato será mamãe novamente, uma questão foi levantada: a idade da comunicadora, que tem 43 anos. Nos dias de hoje, a gravidez de mulheres após os 40 anos é algo bastante comum, mas pode apresentar riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Contudo, com os avanços da medicina, as mulheres têm cada vez mais a possibilidade de ter uma gestação saudável e natural, realizando, assim, o sonho de ter um filho.

