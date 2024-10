Glow News – Globo cria novo programa após ‘Sincerão’ no ‘BBB25’ e pretende faturar fortuna; saiba detalhes

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 09/10/2024 - 18:35 Para compartilhar:

A Globo deu detalhes de mais informações a respeito do BBB25 através de um pacote comercial enviado para agências de publicidade nesta terça-feira, 08. Foram antecipadas para convidados na sede da emissora, na última segunda-feira, 07, na sede da emissora, parte das novidades.

O programa vai ser exibido nas noites de segunda-feira no Multishow logo depois do fim do programa na TV aberta. Neste dia da semana, o reality show vai manter o Sincerão. As celebridades do Camarote continuam na atração, da mesma forma que os pipocas, que são as pessoas que se inscrevem da maneira tradicional pela internet. Cada um dos participantes vai entrar em dupla, como os famosos.

