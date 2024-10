Glow News – Gastroenterite: entenda diagnóstico que fez MC Mirella ser internada às pressas

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 16/10/2024 - 19:29 Para compartilhar:

Na manhã de segunda-feira, 14, MC Mirella, 26 anos, foi internada às pressas depois de passar mal. Por meio de seu perfil no Instagram, a funkeira explicou aos seguidores que não estava se sentindo bem desde a madrugada do último sábado, 12, quando desconfiou que havia bebido muito em uma festa.

MC Mirella ainda contou que realizou uma série de exames no hospital e foi diagnosticada com gastroenterite, uma inflamação do revestimento do estômago e dos intestinos, que pode ser causada por infecção, ingestão de toxinas ou medicamentos. A condição pode ser transmitida por alimentos, água, contato com pessoas infectadas ou por meio de animais, e pode causar complicações de saúde se não for tratada rapidamente.

Para entender o diagnóstico que fez MC Mirella ser internada às pressas, o Glow News procurou Adiney Ferreira Esteves, gastrocolo-proctologista, coordenador da GastroD’OR Hospital Assunção – SBC e membro da Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite, que explicou tudo sobre gastroenterite. Entenda!

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.