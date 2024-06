Glow News: fora do SBT e rumo à Globo: saiba valor do patrimônio de Eliana

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 24/06/2024 - 12:12 Para compartilhar:

Na tarde de domingo, 23, foi ao ar no SBT o último programa da Eliana, que está de saída da emissora de Silvio Santos após 15 anos. “Eu amo vocês. Estaremos juntos. A gente está indo, mas a gente se vê em breve. Conto com vocês. Beijo na família e até breve!”, disse a apresentadora no encerramento da atração.

Durante os mais de 22 anos no SBT, Eliana passou por programas infantis, como o “Bom Dia e Cia.”, até comandar o “Programa da Eliana”, atração que vai ao ar nas tardes de domingo e é vice-líder de audiência.

Saída de Eliana do SBT

No dia 1º de abril, muita gente foi pega de surpresa e ainda segue chocada com a saída de Eliana do SBT. Por meio de um comunicado oficial, a emissora anunciou que a loira irá deixar a empresa a partir de junho deste ano, após 15 anos. Na nota, a equipe do SBT alega que a mudança ocorre para que uma nova fase profissional se inicie.

