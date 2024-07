Glow News – Fora da Globo após 40 anos: relembre os papéis de sucesso de Cláudia Raia

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 02/07/2024 - 14:03 Para compartilhar:

A atriz Claudia Raia, 57 anos, é mais uma artista que não faz mais parte do quadro de funcionários da TV Globo. Na segunda-feira, 1º, ela anunciou nas redes sociais que o seu contrato com a emissora chegou ao fim após 40 anos. Em seu perfil no Instagram, Raia publicou um vídeo contemplando várias de suas personagens em trabalhos da emissora.

“Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? MUITAS! Obrigada, TV Globo, por fazer parte da minha vida, foram tantos aprendizados, sonhos realizados, amigos e filhos que ganhei da teledramaturgia!”, escreveu ela na legenda do post. “Só tenho motivos para celebrar, foram muitas conquistas pessoais e profissionais. Daqui a pouco estou de volta, isso não é um adeus! É um até logo”, finalizou.

Além de atriz, Claudia Raia é dançarina e cantora. O Glow News relembra alguns dos principais papéis da atriz, que agora é uma ex-global.