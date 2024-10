Glow News – Filho de Deolane Bezerra faz acordo judicial para se livrar de processo sobre bets

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 06/10/2024 - 9:38 Para compartilhar:

O filho de Deolane Bezerra parece querer ficar longe dos holofotes em meio às polêmicas da família. Kayky Bezerra, que havia sido acionado na Justiça em um processo ligado às bets, entrou com um acordo para acabar de vez com a discussão. As informações são da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Kayky foi parar na Justiça após ser acionado por Leonardo da Silva Baeto, que alega utilização de sua imagem sem seu conhecimento e autorização para divulgar a plataforma de jogos on-line que patrocina. O autor pediu R$ 15 mil de indenização e disse que não quer ter sua imagem associada ao filho de Deolane.

