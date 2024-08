Glow News – Filha de Virginia volta a citar tio falecido e clarividência da criança chama atenção; entenda

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 02/08/2024 - 14:13 Para compartilhar:

Na quinta-feira, 1º, Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, de 3 anos, voltou a deixar a família perplexa ao afirmar ver o tio-avô Leandro, que morreu em 1998 em decorrência de um câncer de pulmão agressivo. Na ocasião, a influenciadora registrou o momento nos Stories do Instagram.

Ao filmar a filha usando uma roupa de cowboy, Virginia perguntou se ela estava fantasiada de boiadeira, na sequência, Maria Alice afirmou ser o tio. “Não, tio Leandro”, respondeu ela. A apresentadora do SBT comentou a situação, surpresa: “Do nada”.

Não é a primeira vez

No mês passado, Zé Felipe contou nas redes sociais que Maria Alice citou o “tio Leandro” numa conversa com ele. “Estava arrumando mala, e a Maria Alice deitou na cama comigo. Nós conversando brincando, e ela olhou para o lado e falou assim: ‘Não é, tio Leandro?’. Que é isso, menina, sai fora. Larguei ela lá, fiquei com medo”, disse Zé Felipe nas redes sociais.

Leia mais no Glow News, parceiro do site IstoÉ.