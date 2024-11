Glow News – Filha de Ana Maria Braga divide opiniões ao fazer revelação polêmica sobre ajuda financeira da mãe

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 04/11/2024 - 14:44 Para compartilhar:

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, está construindo uma casa tentando ser o mais sustentável possível, para morar com o marido e os quatro filhos em Botucatu, no interior de São Paulo. Pelas publicações feitas nas redes sociais, já dá para notar que a residência vai contar com cômodos amplos, com pé direito alto e será rodeada pela natureza. A comunicadora é quem paga tudo e recebeu os agradecimentos da herdeira.

“Quantos sonhos cabem dentro de nós? Sei que a estrada vai além do que se vê. Já não é obra, e sim casa nova. Tudo convida para estarmos e curtirmos brincadeiras. Onde estarão os móveis, livros, piano… Viva minha mãe por acreditar e apoiar cada loucura minha. Obrigada, universo, por me proporcionar tanto”, declarou Mariana Maffeis em uma das publicações.

O imóvel tem sido construído pelos princípios da Vastu Shastra, que é uma técnica milenar da arquitetura indiana, que ajuda a determinar a posição dos ambientes. Os tijolos foram produzidos pelo canteiro de obras e outros materiais mais naturais também são utilizados.

