Glow News – Famosos são criticados após pedirem liberdade de ativista preso na Groenlândia: ‘E a Amazônia?’

Na tentativa de salvar os animais aquáticos de grande porte, o defensor das baleias Paul Watson, de 73 anos, acabou sendo preso na Groenlândia por ordem do Japão. Para tentar ajudar o ativista, famosos como Angélica, Xuxa, Andréia Horta, Vladimir Brichta, Bella Campos, Cristiana Oliveira, Junno Andrade, Antônio Pitanga, Débora Lamm, Fábio Porchat e Renato Góes se uniram em uma corrente do bem para pedirem a liberdade de Paul Watson.

“O Capitão Paul Watson está preso. Um homem que dedicou mais de 50 anos a proteger as baleias ao redor do mundo. A estimativa é o que trabalho dele tenha salvado a vida de mais de 6.500 baleias. Acontece que neste ano, o Japão botou no mar, o maior baleeiro que já foi construído e inclusive já avisou que eles vão se dar o direito de matar mais de 200 baleias de diversas espécies. Por isso que Paul Watson estava indo protestar e acabou preso na Dinamarca, a pedido do Japão”, dizem os artistas fazendo apelo em vídeo.

